Jetzt live: Thiem gegen Chatschanow um den Finaleinzug

Gegen seinen Halbfinal-Gegner Karen Chatschanow hat Thiem eine 1:1-Bilanz. "Die zwei Matches bis jetzt waren ziemlich einseitig. In Bercy für ihn, in Roland Garros für mich. In Roland Garros habe ich auch taktisch gut gespielt. Ich werde schauen, dass ich es ähnlich angehe", sagte Thiem, der aber gewarnt ist. "Er ist ein Top-Ten-Spieler, spielt wieder sehr gut zum Jahresende hin. Es wird ein schweres Match, aber ich werde schauen, dass ich die Leistungen von den ersten drei Partien fortsetze."

