Jetzt live: Das Finale beim "Upper Austria Ladies" im Stream

Das Finale im OÖN-Livestream:

Die 23-jährige Cristian hatte niemand auf der Rechnung. Die Nummer 100 der Welt war nach ihrem Out in der Qualifikation überhaupt erst durch den Rückzug ihrer Landsfrau Sorana Cirstea als "Lucky Loser" in den Hauptbewerb gerutscht, wo sie bisher nur einen Satz abgeben musste. Cristian kommt bei den Upper Austria Ladies zu ihrer Premieren-Finalteilnahme auf der WTA-Tour. Sie wandelt dabei auf den Spuren von Cori Gauff. Die damals 15-jährige US-Amerikanerin hatte 2019 in Linz als "Lucky Loser" das Turnier für sich entscheiden können.

Riske hat da aber etwas dagegen. Die 31-Jährige peilt in ihrem zweiten Saisonfinale nach Portoroz ihren dritten Karriere-Turniersieg an und würde damit auch einen Schritt nach vor in der Weltrangliste machen. Dort ist sie aktuell nur 73., ihr bestes Ranking war im November 2019 Platz 18. Sie ist nun die Favoritin am Freitag. "Ich freue mich darauf", so Riske.