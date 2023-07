Jetzt ist der Wiener Sepp Straka auch auf Major-Ebene ein ganz Großer

"Wenn ich mein bestes Golf spiele, dann kann ich mit allen mithalten." Aus Österreichs Golf-Star Sepp Straka hatte nach seinem zweiten Triumph auf der PGA Tour, vor zwei Wochen beim John Deere Classic in Silvis (Illinois), das pure Selbstvertrauen gesprochen, das der 30-jährige Wiener nach Europa transportiert hat. Er ist in der Form seines Lebens – und auch auf Major-Ebene mittlerweile eine große Nummer.

Gestern hat Straka ein weiteres Kapitel rot-weiß-roter Golf-Historie geschrieben und das älteste Turnier der höchsten Kategorie, die mit 16,5 Millionen US-Dollar dotierten 151. British Open im Royal Liverpool Golf Club von Hoylake, mit 277 Schlägen (sieben unter Par) als exzellenter geteilter Zweiter beendet. Der traditionelle Wanderpokal für den Champion, der Claret Jug, jener altehrwürdige Silberkrug, aus dem Wein getrunken werden darf, ging an den entfesselten US-Amerikaner Brian Harman (-13), der vor dem Event als 26. der Weltrangliste zwei Plätze vor Straka gelegen war.

Harman durfte sich über einen Scheck über drei Millionen Dollar freuen, für Straka blieben 1,708 Millionen. "Als ich aufgewachsen bin, hätte ich nie gedacht, dass ich einmal die großen Turniere spielen würde. Das ist alles ein Traum", sagte der Shooting-Star, der mit dem Linkskurs an allen vier Wettkampftagen blendend zurechtgekommen war.

Ein Schnitzerl von der Mama

Straka genoss die familiäre Atmosphäre, gemeinsam mit Ehefrau Page, Vater Peter (ein Architekt aus Wien) und seiner amerikanischen Mutter Mary, die ihren Junior mit Schnitzerln und anderen Köstlichkeiten verwöhnte, hatte er ein Häuschen nur 100 Meter vom ersten Abschlag entfernt gemietet. Straka ist die Coolness in Person und lässt sich auch von Störmanövern nicht aus der Bahn werfen. Am Freitag störten Klimaaktivisten das Geschehen. Drei Unterstützer der Gruppe "Just Stop Oil" protestierten auf der 17. Bahn, zündeten eine Fackel und verteilten neben dem Grün oranges Pulver. Die Polizei schritt rasch ein und führte das Trio ab.

Beim Showdown am Sonntag waren alle Blicke auf die Spitzengruppe gerichtet – natürlich mit Straka, der auf dem Weg zum besten Major-Resultat eines Österreichers nicht aufzuhalten war. Er toppte jenen siebenten Platz, den er erst im Mai bei der PGA Championship erreicht hatte. Auch die rot-weiß-rote British-Open-Bestmarke von Markus Brier (Zwölfter im Jahr 2007) ist pulverisiert.

"Im vergangenen Jahr war ich 145. bei den Open, das geht jetzt in eine andere Richtung", sagte Straka vor seiner 69er-Schlussrunde, auf der er fünf Birdies und drei Bogeys schlagen sollte.

Davon war der entthronte Australier Cameron Smith weit entfernt. Der 29-Jährige musste schweren Herzens den Claret Jug abgeben. "Ich hätte ihn so gerne behalten. Ich habe es genossen, daraus Wein zu trinken", sagte Smith, der diesmal über Rang 33 nicht hinauskam.

Harman war an diesem verlängerten Wochenende einfach unschlagbar. Der 36-Jährige aus Sa-vannah, der schon 2017 bei den US Open Zweiter gewesen war, feierte den größten Triumph seiner Karriere. Sehr verdient. Ex aequo mit Straka waren Jon Rahm (Esp), Jason Day (Aus) und Tom Kim (Kor).

