Jetzt im Liveticker: Schafft Österreich den Aufstieg im ATP-Cup?

Nach dem 0:3 im ersten Länderkampf der Gruppe E gegen Kroatien stellten Dennis Novak und Dominic Thiem am Montag gegen Argentinien schon vor dem Doppel den Sieg sicher. Die Gewinner der sechs Vierer-Gruppen (je zwei in Sydney, Perth und Brisbane) sowie die zwei besten Zweiten erreichen das in Sydney angesetzte Viertelfinale.

Österreich trifft heute Nacht (ab 0.00 Uhr MEZ) im letzten Gruppen-Länderkampf auf Polen. Dennis Novak trifft auf Kacper Zuk, Dominic Thiem bekommt es mit Hubert Hurkacz zu tun und im Doppel treten Jürgen Melzer und Oliver Marach für Österreich an.

