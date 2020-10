"Jeder Klub hat zwei Schritte zurück gemacht"

Vorhang auf für die bet-at-home-Superliga 2020/21: Oberösterreich ist gleich mit drei Klubs in der höchsten Basketball-Spielklasse vertreten. Bei den Herren eröffnen heute (17.30 Uhr) die Raiffeisen Flyers Wels gegen die Traiskirchen Lions die Saison, die Swans Gmunden folgen – ebenfalls mit Heimvorteil – am Sonntag (17.30 Uhr) gegen die Klosterneuburg Dukes. Die Damen des DBB LZ OÖ starten heute (15) gegen Wien.

Ambitioniert sind die Erwartungen der Swans Gmunden, die sich auch mit nur einem Legionär (Daniel Dolenc/Fin) gerüstet sehen. "Wir haben trotzdem noch fünf Profis, sind also gut aufgestellt. Natürlich ist der Kader etwas dünn, es ist möglich, dass wir ihn noch ergänzen", sagte Geschäftsführer Richard Poiger: "Während der Covid-Krise hat jeder Klub zwei Schritte zurück gemacht, aber jetzt starten alle mit neuem Schwung in die Saison." Michael Dittrich, Obmann der Flyers Wels, ist von seinem Team ebenfalls überzeugt: "Wir starten gut vorbereitet. Prognosen sind schwierig, wir lassen uns total überraschen." Veränderungen im Kader blieben nicht aus. Nicht mehr an Bord sind mit Tilo Klette (Karriereende) und Thomas Csebits zwei Mitglieder der Welser Meistermannschaft 2008/09. Neuzugang Christian von Fintel (D) hat seine Führungs- und Scoringqualitäten in der Vorbereitung unter Beweis gestellt. Auch das Engagement von Nationalspieler Aleksander Andjelkovic und Center Tomas Rimsa (Lit) sollte sich lohnen. Wels gilt als Geheimtipp. Als Favorit wird Kapfenberg gehandelt, auch wenn die Bulls in der Vorbereitung patzten. Gegen den UBSC Graz setzte es eine Testspiel-Niederlage. Gmunden, Oberwart und Klosterneuburg muss man auch auf dem Zettel haben.

Die Damen haben den Vortritt

Die Damen des DBB LZ OÖ mit Cheftrainer Gregor Leitner sind heute schon um 15 Uhr gegen Vienna United in der Welser FCN-Arena im Einsatz. Die Meisterschaft wurde aufgewertet, mit dem UBSC Graz und KOS Celovec aus Kärnten gibt es zwei Neuzugänge – und damit acht statt bisher sechs Klubs.

"Das ist perfekt für die Mädchen. Wir haben ein junges Team, das wir kontinuierlich nach oben führen wollen", sagte LZ-OÖ-Obmann Martin Hintenaus, der einen Mittelfeldplatz als Saisonziel ausgibt. Neu dabei ist die spanische Legionärin Machha Mouslmani Viaplana, die Lisa Ganhör auf der Position des Point Guards unterstützen soll.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at