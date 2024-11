Jannik Sinner: Umjubelter Lokalmatador im Zwielicht

Die ATP-Finals küren den inoffiziellen Tennis-Weltmeister, den König unter den besten acht Spielern eines Jahres, zu denen auch der 24-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic gehört. Doch der Serbe, für den mit dem Olympiasieg in Paris ein Traum in Erfüllung gegangen war, hat seine Saison beendet. "Ich laboriere an einer Verletzung, die mir ein Antreten unmöglich macht", sagte der 38-jährige Serbe, der im Familienurlaub auf den Malediven seine Batterien auflädt.