Jan Ullrich versteigert Tour-Rad für Ukraine-Hilfe

Deutschlands einziger Tour-de-France-Sieger gab am Freitag via Instagram bekannt, dass er eine Sonderanfertigung zur Frankreich-Rundfahrt 1998 zugunsten von "Ein Herz für Kinder" zur Verfügung stellt. Die Versteigerung läuft bis zum 6. April. Am Freitagnachmittag betrug das Höchstgebot 18.100 Euro.

"Der schreckliche Krieg in der Ukraine und das unfassbare Leid der Menschen, der Familien vor Ort erschreckt die ganze Welt. Alle sind geschockt und auch mein Herz blutet", sagte Ullrich.

Auch der australische Radprofi Lachlan Morton sammelt Geld für ukrainische Kriegsflüchtlinge - und zwar mit einer Nonstop-Fahrt über 1.000 Kilometer zur ukrainischen Grenze. Morton startet am Samstag in München zu seiner Fahrt via Tschechien und Österreich bis zur polnisch-ukrainischen Grenze. Der Australier geht davon aus, dafür etwa 40 Stunden zu benötigen. Er hofft, dabei 50.000 Dollar an Spenden sammeln zu können. Seine Teamsponsoren unterstützen das Vorhaben mit einer Spende von zusätzlich 100.000 Dollar.

Es ist nicht die erste Spenden-Tour des Radsport-Hipsters. Im vergangenen Sommer fuhr er allein und ohne Hilfe die Tour de France sowie sämtliche Transfers zwischen den Etappen. Dabei war der 28-Jährige mehrere Tage schneller als das Feld und sammelte über 500.000 Dollar an Spenden für eine Hilfsorganisation, die Fahrräder für Kinder spendet.