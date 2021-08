Jakobsen meldete sich zurück

Doch nun meldete sich Fabio Jakobsen (Deceuninck) bei der Vuelta nach seinem Horrorsturz bei der Polen-Rundfahrt eindrucksvoll mit einem Sieg bei einer Grand Tour zurück.

Der 24-jährige Niederländer setzte sich über 163,9 Kilometer von El Burgo de Osma nach Molina de Aragon im Sprint vor dem Franzosen Arnaud Demare (Groupama) durch und holte damit auch das Trikot des Punktebesten. Der Gesamtführende Rein Taaramäe (Intermarche) stürzte zwar im Finale, behielt aber sein Rotes Trikot, da sich der Umfaller innerhalb der neutralisierten Zone befand.

Heute wartet mit dem fast tellerflachen Teilstück von Tarancon nach Albacete (184,4 km) die nächste Chance für die endschnellen Männer im Peloton.

Der Kasberg ruft heute

Das Hochberghaus am Kasberg in Grünau ist heute Ziel der Rad-Landesmeisterschaften am Berg. Es warten ab 18 Uhr auf den 5,1 Kilometern Rampen bis 21 Prozent und insgesamt 577 Höhenmeter auf die Starter.