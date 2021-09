Jakob Schubert: "Ich bin aktuell der Beste der Welt"

Für den Tiroler war es bereits sein insgesamt vierter WM-Titel, davon sein dritter im Vorstieg (Lead). Für den 30-Jährigen galt es in einem Herzschlagfinale zu beweisen, in seiner Spezialdisziplin nach wie vor die Nummer eins zu sein. "Im Lead habe ich alles gewonnen, was zu gewinnen gibt, bei den Olympischen Spielen war ich im Lead auch Erster (Medaillen wurden nur in der Kombination vergeben; Anm.)", sagte Schubert. "Ich kann schon sagen, dass ich wahrscheinlich aktuell der beste Lead-Kletterer der Welt bin."

Ebenfalls mit WM-Gold und dennoch gemischten Gefühlen verließ gestern Jessica Pilz die russische Hauptstadt. Die 24-Jährige aus Haag konnte mit dem Kombinationstitel zwar hochzufrieden bilanzieren, ärgerte sich jedoch, als Vierte des Vorstieg-Finals eine weitere Medaille um nur einen Griff verpasst zu haben: "Das ist schon bitter." Für Pilz war die Saison ein Wechselbad der Gefühle, lag der Fokus heuer doch auf Olympia. Wegen einer Fingerverletzung "wusste ich nicht, ob dort überhaupt teilnehmen kann", blickt sie zurück. Als Siebente hatte sie in Tokio das Podest um zwei Griffe verpasst.