Italiener (17) nach Sturz bei OÖ-Juniorenrundfahrt gestorben

Ein italienischer Nachwuchsfahrer ist nach einem Sturz auf der ersten Etappe von Haid nach Marchtrenk gestorben. Der 17-Jährige war am Freitag in der Abfahrt vom Mistelbacher Berg gestürzt und nach der Erstversorgung per Hubschrauber in das Linzer Kepler-Klinikum geflogen worden. Im Krankenhaus erlag er in der Nacht seinen schweren Verletzungen.

Die Auftaktetappe war nach dem Unfall gestoppt worden, die Rundfahrt wird nun komplett abgebrochen.

