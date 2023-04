Alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Ist das der Plafond für Linz?

Mit dem 3:1-Sieg bei Finalgegner Sokol-Post (3:1 in der "Best of 5"-Serie) sicherten sich die Volleyballerinnen der Oberbank Steelvolleys Linz-Steg am Donnerstagabend ihren vierten Meistertitel in Serie. Mit dem erstmaligen Gewinn des Triples (Liga, Cup, Supercup) zementierten sie ihre nationale Vormachtstellung ein. Hat der Verein seinen Plafond damit erreicht? "Nein", antwortet Steelvolleys-Obmann Roland Atzmüller ohne zu zögern.