"Island ist klarer Favorit": Österreichs Endrunden-Serie droht zu reißen

Es war ein Wendepunkt in Österreichs jüngerer Handball-Vergangenheit, als Markus Wagesreiter 2010 in der Linzer Tips-Arena aus der eigenen Hälfte in den Schlusssekunden zum 37:37-Ausgleich gegen Island traf und so den Weg ebnete für den Aufstieg in die Hauptrunde der Heim-EM sowie für eine kleine Euphorie im Land. Zwölf Jahre später lautet Österreichs Gegner morgen in der letzten WM-Qualifikationsrunde in Bregenz wieder Island (18 Uhr live in ORF Sport Plus).