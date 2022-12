Ironman bricht mit WM-Tradition

Das kündigte der Veranstalter in der Nacht auf Donnerstag an und begründete den Entschluss mit den Erfahrungen aus der WM in diesem Jahr. Die Rennserie bricht damit mit einer weiteren Tradition, nachdem bereits in diesem Jahr erstmals die Rennen der Männer und der Frauen getrennt an zwei Tagen gestartet worden waren.

Grund dafür waren die hohen Teilnehmerzahlen gewesen, nachdem es wegen der Corona-Pandemie 2020 und 2021 auf Hawaii keine WM gegeben hatte. Die WM von 2021 war im Mai diesen Jahres in St. George in den USA nachgeholt worden.

"Wir haben gelernt, dass mehr als ein Renntag während der Ironman-Woche für die Gemeinde zu viel ist", erklärte Hawaiis Bürgermeister Mitch Roth. 2024 sollen die Männer auf Hawaii starten und die Frauen an einem anderen Ort.