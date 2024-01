Instagram-Enthüllung: Wollte Tom Brady auf Football-Feld zurückkehren?

Tom Brady wäre fast aus dem Ruhestand zurückgekehrt: Das verriet die NFL-Legende selbst auf Instagram. Demnach sei er im Mai 2023 drauf und dran gewesen, noch einmal den Football-Helm aufzusetzen - doch eine Aktion von Freunden hätte dies verhindert.

In einem Silvester-Posting über das abgelaufene Jahr wird der 46-Jährige emotional, hebt seine Familie und Freunde hervor und ruft auf, "2024 ein liebenswürdigeres und glücklicheres Jahr für alle in unseren Leben zu machen" - ehe er im PS die sprichwörtliche Bombe platzen lässt, wenngleich mit einem Lach-Smiley. "Der einzige Nachteil an 2023 war, als ich im Mai drauf und dran war, aus dem Ruhestand zurückzukehren, und meine Freunde eine Überraschungs-Ruhestands-Party schmissen", schrieb Brady: "Sie ließen mir irgendwie keine Wahl."

Für Brady wäre es der zweite Rücktritt vom Rücktritt gewesen. Der siebenmalige Super-Bowl-Champion hatte seine Karriere bereits 2022 beendet, nur um wenig später noch eine Saison dranzuhängen. Am 1. Februar 2023 dann der "endgültige" Rücktritt, wie er selbst sagte.

