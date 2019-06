Innviertler Rad-Team eroberte die USA im Sturm

Nach fünf Tagen, 15 Stunden und 33 Minuten war es gestern vollbracht – das "Team Alpha – Tischlerei Grömmer" aus Sankt Roman bei Schärding kam beim "Race Across America" (RAAM) nach 4940 zurückgelegten Kilometern in Annapolis an der US-Ostküste ins Ziel. Und nicht nur das. Simon und Andreas Kislinger, Christoph Mitterbauer und Sebastian Michetschläger konnten damit auch die Vierer-Teamwertung beim prestigeträchtigsten Rad-Langstrecken-Rennen der Welt gewinnen.

Nach der Durchfahrt des Zielbogens kannte der Jubel bei den Innviertlern keine Grenzen mehr. All die Entbehrungen und Schmerzen, die die Fahrer und das 18-köpfige Betreuerteam durchmachten, waren spätestens dann vergessen. Österreich feierte nach Christoph Strasser, der bereits am Donnerstag seinen sechsten Erfolg einfuhr, einen weiteren Triumph.

Großer Empfang am Dienstag

Tausende Kilometer weiter in der Heimat im Sauwald war die Freude ebenfalls groß. Der ganze Ort hatte mit dem Team die letzten Tage via Facebook mitgefiebert und immer wieder auch ermunternde Nachrichten über den Großen Teich geschickt. Am kommenden Dienstag wird den Rad-Helden in der Gemeinde nun ein gebührender Empfang bereitet. Zu feiern gibt es nach dem denkwürdigen Erfolg in den USA mehr als genug.