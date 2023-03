In Singapur geht’s um zwei Millionen

SINGAPUR. In der Tischtennis-Weltrangliste scheint Sofia Polcanova auf Position 13 auf, damit ist die 28-jährige Athletin von Linz AG Froschberg die zweitbeste Europäerin hinter der für Deutschland spielenden Han Ying, die die Österreicherin vor gut zwei Wochen beim Europa-Top-16-Event in Montreux erst im Finale mit 4:1 besiegt hat. Vielleicht gibt es in dieser Woche die Chance zur Revanche. Polcanova ist beim mit zwei Millionen US-Dollar dotierten Grand Smash in Singapur als Nummer 14 gesetzt. "Ich habe gute Erinnerungen an dieses Turnier und hoffe, dass ich meine beste Leistung abliefern kann", sagte die Europameisterin, die dort im Vorjahr im Einzel Fünfte geworden war und im Doppel an der Seite der Rumänin Bernadette Szocs Bronze gewonnen hatte. Polcanovas talentierte Klubkollegin Anastasia Sterner (18) sicherte sich bei den österreichischen U21-Meisterschaften drei Mal Gold.

