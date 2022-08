Wer schon nach den Sternen gegriffen hat, kann tief fallen. 2021 hatte Emma Raducanu – aus der Qualifikation kommend – mit dem Triumph bei den US Open ohne Satzverlust Tennis-Geschichte geschrieben, heuer platzte der Traum von der Titelverteidigung in New York bereits in Runde eins. Die 19-jährige Britin, die mit millionenschweren Werbeverträgen ausgestattet ist, unterlag der Französin Alize Cornet (32) 3:6, 3:6.