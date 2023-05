"In meinem Alter darf man ans Aufhören denken", sagt Kunstturner Severin Kranzlmüller, ohne groß mit der Wimper zu zucken. Woche für Woche stundenlanges Training von Kindheitstagen an, das körperlich wie auch mental an die Substanz geht, dazu die fehlende Perspektive nach dem vorzeitigen Aus in der Knochenmühle Olympia-Qualifikation – Oberösterreichs Topmann will mit 28 Jahren seine Karriere als Leistungssportler beenden, nachdem dies 2019 bereits sein älterer Bruder Lukas tat.