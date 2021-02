In Linz beginnt's für Preiner und Dadic

Die Leichtathletik hat dieser Tage ob der unsicheren Corona-Lage wie viele andere Sportarten einen schweren Stand. Doch zumindest die heimische Elite kommt auf Touren. Und das demnächst vorrangig in Linz. Ein eigens für die heimischen EM-Starter eingeschobenes Verbandsmeeting morgen in der Kornspitz-Halle eröffnet den Wettkampfreigen.

Dort werden eine Woche später auch die Staatsmeisterschafts-Medaillen im Mehrkampf (13./14. Februar) vergeben, ehe dann die Einzel-Staatsmeisterschaft (20./21.2.) in der Tips-Arena wartet. Mit stark ausgedünntem Starterfeld: Nur acht Athleten sind pro Bewerb startberechtigt, um die Covid-Verordnungen einhalten zu können.

Am Samstag begehen die Welserin Ivona Dadic und Verena Preiner (Union Ebensee) ihren Saisonauftakt, nachdem sie in der Vorwoche für das internationale Meeting in Wien aus Krankheits- und Verletzungsgründen absagen mussten. Die beiden Weltklasse-Mehrkämpferinnen stehen sich im Kugelstoß und über die 60 Meter Hürden gegenüber. Nicht dabei sein kann dagegen Sarah Lagger, die beim Meeting in Ostrava am Mittwoch einen positiven Corona-Test ablieferte.

Ihre TGW-Zehnkampf-Union-Kollegin Susanne Walli schrammte dort über 400 Meter in 54,09 Sekunden nur knapp am Hallen-EM-Limit (53,75) vorbei. (fei)

