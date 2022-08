“In Hals gestochen“ - Box-Weltmeister trauert um Cousin

Neben einem Bild mit dem Slogan „Stop Knife Crime“ (Stoppt Messergewalt) schrieb der 34-Jährige am Sonntag: „Mein Cousin wurde letzte Nacht ermordet, in den Hals gestochen“. Die in Großbritannien grassierende Messergewalt bezeichnete er als „Pandemie" und forderte: "Das muss so schnell wie möglich aufhören. Die Regierung muss härtere Strafen für Messergewalt einführen“. Nach Angaben des britischen Nachrichtensenders Sky News soll sich der Vorfall im Großraum Manchester in einem populären Nachtbezirk abgespielt haben, am frühen Sonntagmorgen gegen drei Uhr. Furys 31 Jahre Alter Cousin Rico Burton starb in der Folge der Messerattacke. Ein weiteres Opfer, ein 17-Jähriger, wurde dem Bericht zufolge verletzt. Der Junge befinde sich im Krankenhaus mit ernsten Verletzungen, so der Sender. Zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren seien festgenommen worden.

In der Nacht auf Sonntag hatte Fury noch den Kampf zwischen dem Ukrainer Alexander Usyk und Anthony Joshua im Fernsehen kommentiert. Ersterer blieb Vierfach-Weltmeister im Schwergewicht. Der 35-Jährige setzte sich im Superdome von Jeddah in Saudi-Arabien zum zweiten Mal gegen den britischen Ex-Champion Anthony Joshua durch. Usyk behielt nach dem knappen Punkte-Urteil (115:113, 113:115, 116:112) seine Gürtel der Verbände WBA, IBF, WBO und IBO.

Usyk hatte kaum nach Ende des Fights aber nur noch Tyson Fury im Sinn. "Ich bin sicher, dass Tyson Fury noch nicht zurückgetreten ist", sagte er der Menge in Jeddah. "Ich bin überzeugt, dass er gegen mich kämpfen will. Ich will es auch", erklärte Usyk. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Der eigentlich zurückgetretene WBC-Weltmeister Fury hat den verbalen Schlagabtausch schon einmal begonnen: "Schickt mich in den Ring und ich werde den ukrainischen Penner um seine Gürtel erleichtern, wie ich es schon mit dem letzten ukrainischen Penner getan habe", sagte Fury in einem nach Usyks Sieg veröffentlichen Video. "Aber es wird nicht billig. Wenn du den Besten willst, musst du zahlen. Es wird sehr teuer, also holt die Scheckbücher raus", wiederholte er Aussagen von vor Monaten.