In Espoo darf nichts anbrennen

Alles andere als ein Sieg wäre für Österreichs Davis-Cup-Team, das von Superstar Dominic Thiem angeführt wird, eine maßlose Enttäuschung. Die Rollen sind klar verteilt vor dem heute beginnenden Duell (17 Uhr, DAZN) mit Finnland auf Hartplatz in der 6000 Zuschauer fassenden Espoo Metro Areena. Der prominenteste Mann bei den Skandinaviern sitzt "nur" auf der Bank – es ist Kapitän Jarkko Nieminen, der 2006 bis auf Position 13 in der Einzel-Weltrangliste vorstieß. Seine "Erben" sind davon weit entfernt. Aktuell findet sich kein Finne in den Top 150, Emil Ruusuvuori ist die Nummer 163 im ATP-Computer. Henri Kontinen gehört immerhin zu den besten Doppelspielern (Nummer 26).

"Wir sind in der absoluten Favoritenrolle", redet Österreichs Teamchef Stefan Koubek nicht um den heißen Brei herum. Der Kärntner weilt mit Dennis Novak, Sebastian Ofner, Oliver Marach und Rekordmann Jürgen Melzer, der seinen bereits 37. Länderkampf in Angriff nimmt, seit Montag in Finnland. Thiem ist am Mittwoch nachgereist.

Madrid ist das Ziel

Sollte die Mission im Norden von Erfolg gekrönt sein, würde die rot-weiß-rote Equipe in die Weltgruppen-Qualifikationsrunde Anfang März 2020 einziehen. Mit einem weiteren Sieg würde ein Ticket für das lukrative Finalturnier mit den 18 Topnationen in Madrid herausspringen.

Das ist das erklärte Ziel – auch von Thiem, der die Enttäuschung bei den US Open (Erstrunden-Aus) abgeschüttelt hat. "Ich bin wieder voll fit, habe gut trainiert und kann frischer in das Saisonfinale gehen", sagte der 26-jährige Lichtenwörther, dem in Übersee eine starke Verkühlung zu schaffen gemacht hatte.

Jetzt strotzt der Weltranglistenfünfte wieder vor Tatendrang. "Ich freue mich immer, wenn ich für Österreich spielen kann", sagte der "Dominator", der heute das erste Einzel (auf zwei gewonnene Sätze) gegen Patrik Niklas-Salminen, die Nummer 511 der Welt, bestreitet. Im Anschluss trifft Novak auf Ruusuvuori. Für das morgige Doppel (13 Uhr, DAZN) wurden Oliver Marach und Jürgen Melzer bzw. Harri Heliövaara und Kontinen nominiert. (alex)

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at