In England gedemütigt, in Österreich geschätzt

Mit großen Hoffnungen war Österreichs zuletzt so erfolgreiches Judo-Team in den vierten Tag der WM in Doha gestartet, weil mit dem Olympia-Dritten Shamil Borchashvili, dessen Bruder Wachid (beide bis 81 Kilo), der heuer einen Grand-Slam-Bewerb gewonnen hatte, und Vize-Europameisterin Magda Krssakova (bis 63) gleich drei aussichtsreiche Athleten auf die Matte gingen.