In der Rolle des Gejagten

Das erste Basketball-Etappenziel ist erreicht: Die OCS Swans Gmunden starten als Nummer 1 und mit Heimvorteil bis zu einem möglichen Finale in die am Sonntag (17.30 Uhr) mit dem ewig jungen Klassiker gegen Kapfenberg beginnenden Play-offs. Die "Korbjäger" aus dem Salzkammergut rissen die mehr als 1400 Zuschauer im Raiffeisen-Sportpark beim 88:82 (52:36) gegen den amtierenden Meister BC Vienna, der mit Platz zwei vorliebnehmen muss, von den Sitzen. Es war ein hochkarätiges Duell, in dem den "Schwänen" nach zwischenzeitlicher 18-Punkte-Führung das Match zu entgleiten drohte. Plötzlich führten die Wiener, doch Gmunden sollte den längeren Atem haben.

"Wir haben sie zurückkommen lassen, aber am Ende die Nerven behalten. Das war auch verdient", sagte Daniel Köppel. Dominic Green rollte dem Publikum verbal den roten Teppich aus: "Die Fans haben uns zu diesem Super-Finish getragen. Wir haben leidenschaftlich gekämpft und über weite Strecken mit hoher Intensität gespielt."

Der Matchausgang freut auch Finanzvorstand Harald Stelzer – zumindest bei einem Blick auf ein jetzt mögliches Semifinale gegen die Raiffeisen Flyers Wels, die sich mit einem 98:97-Erfolg nach zwei Verlängerungen in St. Pölten für die am Samstag (17.30 Uhr) startende Best-of-5-Serie gegen die Niederösterreicher warm warfen. "Der Anfang war ein bisschen langsam und verhalten. Wir wollten hinsichtlich der Play-offs nicht zu viel verraten – uns am Ende aber auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen", sagte Kapitän Christian von Fintel, der mit 27 Punkten der herausragende Akteur auf Welser Seite war.

"Wir müssen auf der Hut sein"

Bevor das Derby in der K.-o.-Phase Realität wird, müssen freilich die ersten Hürden übersprungen werden. Die Flyers haben gegen St. Pölten eine ausgeglichene Saisonbilanz (2:2), jene der Gmundner gegen Kapfenberg (2:0) ist makellos. "Trotzdem müssen wir auf der Hut sein, wir dürfen nicht die falschen Schlüsse aus der Euphorie ziehen", sagte Stelzer. Die weiteren Viertelfinalpaarungen lauten Vienna gegen Graz und Oberwart gegen Klosterneuburg.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos