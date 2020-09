In den Pyrenäen zählen nicht nur Kletterkünste

Gestern durfte Wout van Aert auf der siebenten Etappe der Tour de France von Millau nach Lavaur bereits über seinen zweiten Sieg bei dieser Rundfahrt jubeln. Am Wochenende geht es in den Pyrenäen im Kampf um das Gelbe Trikot, das derzeit der Brite Adam Yates innehat, wieder richtig ans Eingemachte. Wer gut klettern kann, ist hier im Vorteil. Wer schnell runterkommt, noch mehr.

80, 90, ja oft sogar 100 km/h geht es die Bergriesen hinunter. Ein Tanz auf der Rasierklinge. Weil heuer die Saison nach der Coronavirus-Pandemie erst spät in die Gänge kam, wird im Peloton im Kampf um Verträge und Erfolg mehr riskiert denn je.

Doch wer nicht schnell die Pässe hinunterkommt, braucht sich um den Tour-Sieg keine Gedanken zu machen. Der Franzose Thibaut Pinot, dem der Coup eigentlich zuzutrauen wäre, kann davon ein Liedchen singen. "Als ich in den Abfahrten gemerkt habe, dass ich kaum ein Hinterrad halten kann, habe ich mich gefragt, was ich bei der Tour mache", fragte er sich schon vor einigen Jahren. Er habe einen solchen Bammel vor den Schussfahrten im Sattel wie andere Leute etwa vor Spinnen. Doch vor der ersten Pause am Montag werden seine Nerven heute und am Sonntag gehörig auf die Probe gestellt.

Zweiter Etappensieg für van Aert Bild: EPA

Das Finale hat es in sich

Es ist, das Einzelzeitfahren am vorletzten Tag ausgenommen, mit 141 Kilometern heute die zweitkürzeste Etappe der diesjährigen Tour de France. Doch Teilstück acht hat es in sich. Col de Mente und Port de Bales sind der Aperitif vor der Kletterpartie auf den Col de Peyresourde, der vielen Radsport-Fans ein Begriff ist. Doch erst oben angekommen, wird die Herausforderung noch größer. Es geht 11,5 Kilometer bergab ins Ziel nach Loudenvielle. Vor allem waghalsige Abfahrer wie Julian Alaphilippe, aber auch Primoz Roglic sind hier klar im Vorteil. "Auf einer so langen, steilen Talfahrt könnte ein guter Abfahrtsspezialist den entscheidenden Unterschied herausholen", sagt Tour-Direktor Christian Prudhomme.

Auch am Sonntag wartet eine Berg- und Talfahrt. Nach dem letzten Pass, dem Col de Marie-Blanque, sind es knapp 18 Kilometer zur Zielankunft. "Spätestens hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen", glaubt Prudhomme.

Artikel von Dominik Feischl d.feischl@nachrichten.at