Am 21. August hatte Dominic Thiems Bruder Moritz bei einem "Round Table" im Wiener Colony Club Fragen nach dem Impfstatus des Tennis-Weltranglisten-Achten als Supervisor des Meetings abgeblockt. Am Montag in St. Lorenz bei Mondsee bekannte Österreichs Sportler des Jahres 2020 – stoisch ruhig – Farbe. "Ich bin noch nicht geimpft. Ich will eigentlich auf den Novavax-Impfstoff warten, weil ich von meinem Doktor gehört habe, dass der richtig gut sein soll", sagte Dominic Thiem.