Immer wieder Tadej Pogacar

Nur Davide Rebellin (2004), Philippe Gilbert (2011) und Anna van der Breggen (2017) gelang es bisher in der Radsport-Historie, innerhalb von einer Woche sowohl das Amstel Gold Race als auch den Fleche Wallonne und Lüttich–Bastogne–Lüttich zu gewinnen. Sloweniens Radstar Tadej Pogacar schickt sich an, ihnen das seltene Ardennen-Triple nachzumachen.

Der UAE-Kapitän ließ beim Fleche am extrem steilen Schlussanstieg, der Mur de Huy, einmal mehr alle Gegner hinter sich. "Es wird nicht langweilig, als Erster die Ziellinie zu überqueren", sagte der heuer so dominant auftretende zweifache Tour-Gewinner, der mit dem Marchtrenker Felix Großschartner erneut einen verlässlichen Helfer an seiner Seite hatte.

Einen Sieg für das Team Bora brachte die dritte Etappe der Tour of the Alps von Ritten nach Brentonico San Valentino. Lennard Kämna triumphierte bei der Bergankunft, als sportlicher Leiter im Betreuerauto fungierte der Linzer Christian Pömer. Tao Geoghegan Hart (Ineos) behielt als Tagesvierter das Grüne Trikot des Gesamtleaders.

Der am Vortag kurz vor dem Ziel gestürzte Felix Gall (AG2R) musste seinen zahlreichen Schürfverletzungen Tribut zollen und verlor 1:06 Minuten. Der Schwanenstädter Lukas Pöstlberger im Nationalteamtrikot suchte sein Heil in der Flucht, gewann zwei Sprintwertungen und wurde erst am Schlussanstieg eingeholt.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl