Immer derselbe Stiefel: Giro d’Italia geizt erneut nicht mit Höhenmetern

Für die glühenden Radsport-Fans aus Italien ist es "Amore infinito". Ihre unendliche Liebe zum Giro d’Italia wird am Samstag erneut entfacht, wenn die 106. Auflage des Klassikers mit einem 19,6 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Fossacesia Marina in den Abruzzen eröffnet wird. Die Rundfahrt endet nach 3489,2 schweren Kilometern am 28. Mai in Rom, zwei Österreicher mischen im gewohnt bergigen Terrain und in einem diesmal besonders starken Feld ebenfalls mit.