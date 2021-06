Er ist der Alleskönner im Radsport. Egal auf welchem Gefährt er sitzt und welcher Untergrund gerade parat ist. Mathieu van der Poel ist auf der Straße genauso Weltklasse wie im Querfeldein und auf dem Mountainbike. Bevor er in Tokio bei den Olympischen Spielen auf Gold losgehen will, absolviert der Niederländer quasi zum Drüberstreuen noch die Tour de France. Und das im Gedenken an seinen legendären Großvaters.