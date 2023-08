Im Jackpot der Golf-Profis liegen 75 Millionen Dollar

Die besten 30 Profi-Golfer der elitären US-PGA-Tour spielen ab heute auf dem East-Lake-Kurs bei Atlanta um das höchste Preisgeld, das es bei einem Einzel-Sportevent zu gewinnen gibt. Der Jackpot des FedEx-Cup-Finales ist mit 75 Millionen Dollar (ca. 69,4 Millionen Euro) gefüllt, der Sieger kann sich über 18 Millionen Dollar freuen.

Auf Platz 30 der Rangliste hat es Sepp Straka gerade noch zur Millionen-Show der Profigolfer nach Atlanta geschafft. Der 30-jährige Wiener wird es aufgrund des Reglements schwer haben, ganz vorne mitzumischen, in finanzieller Hinsicht sind seine Gewinnchancen aber ausgezeichnet. Selbst für den 30., also letzten Platz bekommt man beim Finale der FedExCup-Serie noch eine Prämie von 500.000 Dollar.

"Es ist unglaublich schwer, bis nach Atlanta zu kommen. Du musst erst ein super Jahr haben und dann auch noch die Playoffs überstehen, wenn es hart auf hart geht", ist Straka happy, wie im Vorjahr beim Finale dabei sein zu können. 2022 belegte er als zweitbester Europäer Platz sieben und freute sich über eine Prämie von 1,635 Millionen Dollar. Ein ähnlicher Erfolg dürfte heuer kaum möglich sein, was am besonderen Regelwerk des Finales liegt. Die Profi-Golfer starten nämlich nach der Platzierung in der PGA-Tour-Rangliste und nehmen ein Guthaben an Schlägen in das Finale mit. Straka beginnt als 30. bei null, Spitzenreiter Scottie Scheffler startet bei minus 10 – er hat also zehn Schläge Vorsprung auf den Wiener.

Der Geld-Scheffler

Der 27-jährige US-Star ist damit der erste Anwärter auf den Siegerscheck. Im Vorjahr musste Scheffler dem dreifachen FedEx-Cup-Sieger Rory McIlroy (er startet heute bei -7) den Vortritt lassen, im Rennen um den Jackpot der Profigolfer kann er aber auf ein konstant herausragendes Jahr vertrauen. Zehn seiner 22 Event-Teilnahmen auf der PGA-Tour schloss er unter den besten drei ab.

Auch deshalb ist Scheffler mit 21 Millionen Dollar der Spitzenreiter der Saison-Preisgeldwertung. Aufgrund der neuen Konkurrenz mit der von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour stiegen auch die Preisgelder auf der US-Tour inflationär.

Golf-Zirkus als Millionen-Show

Erstmals wurde die 500-Millionen-Dollar-Marke übersprungen, was einer Steigerung von etwa 140 Millionen Dollar zum vorherigen Jahr gleichkommt. Vor dem Jahr 2022 hatte nur ein Spieler (Jordan Spieth/2015) jemals mehr als zehn Millionen Dollar an reinen Turnierpreisgeldern pro Jahr eingespielt, heuer sind es bereits sieben Tour-Profis mit achtstelligen Beträgen.

Auf Strakas Konto gingen 5,29 Millionen US-Dollar ein. Hauptsächlich verantwortlich für die finanziell, aber auch sportlich ertragreichste Saison in der Karriere des Wieners, dessen Lebensmittelpunkt inzwischen in den USA liegt, sind sein zweiter PGA-Titel beim John Deere Classic, zwei zweite Plätze und insgesamt acht Top-25-Platzierungen. Insgesamt hält Straka, der 2019 auf der PGA-Tour debütiert hat, bei einem Karriere-Einkommen von 13,51 Millionen Dollar.

