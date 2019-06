Im Fotofinish an EM-Bronze vorbeigeschrammt

Österreich kehrt ohne Medaille von den Ruder-Europameisterschaften in Luzern zurück. Angeschrieben wurde lediglich in der "Blech"-Wertung, landeten mit Magdalena Lobnig sowie dem Leichtgewichts-Doppelvierer zwei ÖRV-Boote jeweils auf dem vierten Platz. Besonders knapp jener Lobnigs, die auf den letzten Metern des Endlaufs noch von der Miroslava Knapkova abgefangen wurde. Erst die Auswertung des Zielfotos ergab, dass die Tschechin um 0,18 Sekunden die Nase vorne hatte.

Die Kärntnerin haderte zwar mit dem Verpassen ihrer vierten EM-Medaille nach Gold 2016 sowie Silber 2013 und 2018, war mit ihrer gezeigten Leistung allerdings nicht unzufrieden. "Ich kann mir wirklich nichts vorwerfen", sprach sie von einem "weinenden und lachendem Auge".

"Quotenplätzen auf der Spur"

Ebenfalls Vierte wurden Sebastian Kabas, Philipp Kellner sowie Bernhard und Paul Sieber im leichten Doppelvierer, bei dem es sich zum Unterschied zu Lobnigs schwerem Einer um eine nicht-olympische Bootsklasse handelt. Die sehr wohl olympischen Leichtgewichts-Doppelzweier der Damen (8.), der schwere Vierer ohne Steuermann (11.) sowie der leichte Doppelzweier (12.) mit dem Linzer Julian Schöberl kamen über das B-Finale nicht hinaus. "Wir sind den Olympia-Quotenplätzen auf der Spur", bilanzierte Verbands-Präsident Horst Nussbaumer mit Blick auf die Ende August stattfindenden Heim-Weltmeisterschaften in Ottensheim. In 83 Tagen werden am Seitenarm der Donau nicht nur WM-Medaillen sondern auch Olympia-Startplätze für die jeweils ersten Sieben vergeben. Dann allerdings gegen die weltweite Konkurrenz. "Wir sind angetreten, um drei Quotenplätze zu machen, jetzt machen wir mit Glück einen", sagte Horst Anselm nach dem EM-Abschneiden kritisch. Laut dem Organisations-Chef sind die Vorbereitungen für die Heim-Titelkämpfe voll auf Schiene. "Wir haben alle Genehmigungen, die Quartiere sind gut gebucht und der Ticketverkauf läuft." Die einzigen Sorgen bereiten die Westring-Arbeiten an der B127. Anselm sieht den WM-Zeitplan in Gefahr, wenn die Athleten dort in den Stau geraten. (pue)

