Gleich mehrere Schlüsselpositionen hat Karl Müllehner beim Final-3 der Faustball-Hallenbundesligen am Wochenende in Vöcklabruck: Zum einen ist der Weltfaustballer des Jahres als Hauptangreifer der wichtigste Spieler von Titelverteidiger Union Tigers Vöcklabruck, der im sonntägigen Finale (20 Uhr) auf den Sieger aus Freistadt gegen Enns trifft. Zum anderen ist der 24-Jährige Trainer der Laakirchnerinnen, die im Halbfinale am Samstag (18 Uhr) auf Nußbach treffen.