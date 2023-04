Im Derby um den Finaleinzug

Levenko vs. Apurthara

Grunddurchgangssieger Wiener Neustadt hat sich als erstes Team für das Finale der Tischtennis-Herren-Bundesliga qualifiziert, der Gegner wird aus Oberösterreich kommen und im Derby zwischen der SPG Linz und Titelverteidiger SPG Felbermayr Wels ermittelt. Spiel eins steigt morgen (15 Uhr) im Sportpark Lissfeld, das Retourmatch am 1. Mai (17 Uhr) in der Messestadt. Wels ist in dieser Saison im direkten Duell noch ungeschlagen (3:3, 4:2).

"Wir sind der Underdog, aber wir haben es schon mehrmals geschafft, das Nervenkostüm von Wels-Boss Bernhard Humer zu erschüttern", zeigt sich SPG-Linz-Manager Robert Renner angriffslustig. Li Zhenlong (17) fehlt dem Klub aus der Stahlstadt wegen eines Heimaturlaubs, Vertreter ist der Inder Anthony Apurthara, die Nummer zwei hinter Youssef Abdelaziz. Das Welser Trumpf-Ass ist Österreichs Nationalspieler Andreas Levenko.

