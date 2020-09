Im Berg-Krimi war auch Gogl ein Hauptdarsteller

Die slowenische Hymne wird bei Etappen-Siegerehrungen der Tour de France immer mehr zur Langspielplatte. Der erst 21-jährige Tadej Pogacar gewann gestern bei der Bergankunft am Grand Colombier seine schon zweite Etappe bei dieser Rundfahrt, sein slowenischer Landsmann Primoz Roglic kam am 15. Teilstück zeitgleich mit ihm ins Ziel und verteidigte das Gelbe Trikot souverän. Für Vorjahres-Gewinner Egan Bernal ist der erneute Tour-Triumph nach einem schweren Einbruch dagegen abgehakt. Beim gestrigen Krimi in den Jura-Bergen war auch der Wolfsegger Michael Gogl ein Hauptdarsteller.

Die Equipe Jumbo von Leader Roglic macht es so wie die Mannschaft Ineos (vorher Sky) bei ihren Seriensiegen in den letzten Jahren. Sie halten bergauf das Tempo unwiderstehlich hoch. Angriffe der direkten Kontrahenten sind damit kaum möglich.

Das Heil in der Flucht dürfen andere suchen. Und der Wolfsegger Michael Gogl setzte sich hier schon zum zweiten Mal in Frankreich blendend in Szene. Mit sieben anderen Fahrern konnte er sich früh vom Feld absetzen. Gogl lag zwischenzeitlich sogar eine Zeit alleine in Führung, weil er vor allem in den tückischen Abfahrten die Konkurrenz abschüttelte. Er und der letzte verbliebene Ausreißer Pierre Rolland, der mit französischem Heimvorteil später als "Kämpferischster Fahrer der Etappe" ausgezeichnet wurde, waren 13 Kilometer vor dem Ziel dann von der Favoritengruppe eingesammelt.

Weil Roglic mit noch immer vier Helfern an seiner Seite die Leine kurz hielt. Im Zielspurt ließ er dann seinen Freund Pogacar gewähren und führt nun 40 Sekunden vor ihm. Neuer Dritter ist der Kolumbianer Rigoberto Uran (+1:34 Min.). Seine Landsleute Bernal und auch Nairo Quintana erlebten dagegen einen rabenschwarzen Tag. Bernal verlor 7:20 Minuten und liegt nur mehr auf Position 13 (+8:25).

Bevor das große Finale in den Alpen steigt, gibt es heute noch einen Ruhetag. An dem erneut bei Fahrern und Betreuern umfassend auf das Coronavirus getestet wird.

Mathieu van der Poel hat gestern die vorletzte Etappe von "Tirreno-Adriatico" für sich entschieden, in Führung liegt vor dem abschließenden Zeitfahren heute weiter Simon Yates (Mitchelton). (fei)