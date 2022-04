"Ich will weiterhin in Polen spielen"

Als Anfang 2020 die Pandemie ausbrach, befand sich Volleyballer Alexander Berger als Profi im norditalienischen Piacenza – also praktisch im europäischen Corona-Epizentrum. Zwei Jahre später war der mittlerweile ins polnische Radom gewechselte Aichkirchner während des Kriegsausbruchs in der Ukraine bei einer weiteren Krise näher dran, als dem Familienvater eigentlich lieb war. "So richtig viel habe ich von der Flüchtlingsbewegung aber nicht gespürt", erzählt der 33-Jährige von der etwa 200.000 Einwohner großen Stadt, die rund drei Autostunden von der Grenze zur Ukraine entfernt liegt.

Sehr wohl habe er mehr Pkw mit ukrainischen Kennzeichen auf den Straßen bemerkt und auch "die alte Spielstätte des Klubs wurde in ein Flüchtlingslager umfunktioniert", berichtet Berger. Außerdem habe ein Mitspieler eigens einen Bus organisiert, um Hilfsgüter, die innerhalb des Teams gesammelt wurden, zu einer Bekannten in die Ukraine zu schicken. Jungvater Berger beteiligte sich mit Utensilien für Kinder. "Von denen wird besonders viel benötigt."

Durchwachsene Saison

Nach dem Verpassen der polnischen Play-offs – Radom wurde Vorletzter – findet die Zeit des ÖVV-Nationalteamspielers in Radom ein Ende. Der Angreifer spricht von einer durchwachsenen Saison, in der das Team unter seinen Möglichkeiten blieb. So folgte etwa einem verheißungsvollen Sieg über Warschau im Jänner ein Corona-Ausbruch, "nach zwei Wochen Quarantäne haben wir praktisch wieder bei null angefangen", so Berger, der auch persönlich durch ein Wellental ging. Neben Überlastungserscheinungen im Knie machten sich plötzlich wieder Bandscheibensymptome bemerkbar. "Da ging mir ziemlich der Reis", wurde er an seine Bandscheiben-OP vor drei Jahren zurückerinnert. Damals waren die Beeinträchtigungen so schlimm, dass er nicht mehr auf den Zehen oder der Ferse stehen konnte. Der Arzt, der damals den Eingriff vorgenommen hatte, konnte Berger allerdings beruhigen: Das damals entstandene Narbengewebe würde zu den nun aufgetretenen Symptomen führen.

Da Radom hinter den Erwartungen blieb, erfolgt nun ein Schnitt. Neben Trainer Jakub Bednaruk sollen vier Spieler den Klub verlassen. Darunter befindet sich Berger. "Ich will weiterhin in Polen spielen. Vor allem weil ich nicht wirklich mit meiner Leistung zufrieden bin und ich beweisen möchte, dass ich es besser kann." Nach Österreich, Frankreich (Nantes), Italien (Padua, Perugia, Piacenza) und der Türkei (Ankara) ist Polen die fünfte europäische Liga, in der Berger sein Geld verdient. Wegen der Professionalität sowie der Leistungsdichte sieht er die polnische Plus Liga in etwa auf dem Niveau der italienischen Serie A, die gerne als stärkste Volleyballliga der Welt bezeichnet wird.

Stress, einen neuen Klub zu finden, macht sich Berger, der gerade den Osterurlaub in Österreich genießt, nicht. Die Gespräche mit neuen Klubs laufen "und vor Mai habe ich noch selten einen Vertrag unterschrieben".

Kroiss im Abstiegskampf

Berger ist nicht der einzige oberösterreichische Volleyball-Legionär: Der Pichlinger Paul Buchegger spielt mit Spor Toto derzeit um Platz fünf in der Türkei. Und für den Ennser Libero Philipp Kroiss geht es mit Cambrai gerade um den Klassenerhalt in der Beletage Frankreichs.