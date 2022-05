"Ich war bewusstlos"

"Eigentlich wollte ich am Sonntag auf den Urfahraner Markt schauen, es war mir dann aber doch noch etwas zu laut." Kein Wunder, brummte der Kopf von Handballer Moritz Bachmann gestern, zwei Tage nach dem sensationellen Liga-Halbfinaleinzug seines HC Linz AG, noch gehörig. Der 21-Jährige war beim 28:26 (14:11) in Bregenz nach einem Fußtreffer von Torhüter Ralf-Patrick Häusle k.o. gegangen. "Ich war ein, zwei Sekunden bewusstlos", sagte Bachmann, der dabei aber mehrfach Glück hatte. Erstens weil er sich an den historischen Sieg – erster Linzer Halbfinaleinzug seit zwölf Jahren – noch erinnern kann. Und zweitens, weil er außer einer Gehirnerschütterung keine schwereren Verletzungen davontrug. "Schon beim Blutdruckmessen am Spielfeldrand wollte ich eigentlich zurück auf die Bank, um wieder mitmachen zu können", schildert der Rückraumspieler. Der Hallenarzt schickte ihn aber zur Abklärung ins Krankenhaus, wohin ihn seine im Fanbus mitgereiste Mutter Daniela begleitete. "Von früheren Hoppalas aus meiner Kindheit ist sie eh schon einiges gewohnt", sagte Bachmann, der nicht zuletzt wegen seines anhaltenden Brummschädels weiß, dass die Fahrt ins Krankenhaus die richtige Entscheidung war.

In der "Best of 3"-Halbfinalserie bekommen es die Linzer ab 14. Mai zuerst auswärts mit Hard zu tun. Die Pause kommt Bachmann gelegen, um mit der Gehirnerschütterung nichts zu überstürzen. "Wenn es geht, möchte ich am Mittwoch mittrainieren, aber noch ohne Körperkontakt", sagt der Youngster, der in Linz verlängert hat.

Manager-Gattin packt an

Seit er bewusstlos und daher ohne Körperspannung auf dem Boden aufgeschlagen hat, schmerzt auch die linke Körperhälfte. Um ihn wieder in Schwung zu bringen, hat ihm Angelika Schneider, Gattin von Klub-Manager Uwe Schneider, eine Cranio-Sacral-Sitzung angeboten. Bachmann: "Das werde ich gerne annehmen."

Dann sollte sich für ihn auch der Urfahraner Markt noch ausgehen. Uwe Schneider sagt dazu schmunzelnd: "Autodromfahren sollte er aber vielleicht noch nicht." (pue)