Walter Ablinger: "Ich trainiere wie ein Berserker"

Nach dem guten Rutsch zum Jahreswechsel im mehr oder eher weniger winterlichen Innviertel wechselt Walter Ablinger in dieser Woche die Jahreszeit. Der Handbike-Champion düst morgen ins australische Adelaide, wo Temperaturen der Kategorie "30+" und eine heiße Herausforderung auf ihn warten. Im Rahmen der "Down-Under-Tour" werden die ersten Handbike-Weltcup-Punkte des Jahres vergeben. Ablinger braucht sie wie einen Bissen Brot, um nach einer durchwachsenen Saison 2023 doch noch ein Ticket für die Paralympics im Sommer in Paris zu ergattern.

"Ich trainiere wie ein Berserker, habe tolle körperliche Werte und fühle mich sehr wohl", sagt der 54-jährige zweifache Paralympics-Sieger vor seiner Abreise nach Australien. Dem Kampf um eine Fahrkarte für Paris hat der Vater von drei Töchtern in den vergangenen Wochen sehr viel untergeordnet.

Statt einer Regenerationsphase absolvierte er im November ein schweißtreibendes Trainingslager in Dubai. Da er sich im Zeitfahren die besten Chancen ausrechnet, noch einmal in der Weltklasse aufzuzeigen, begann der Innviertler seinen Körper "umzubauen" – mit beachtlichem Erfolg. Ablinger: "Dass man in meinem Alter noch so viel Muskelmasse aufbauen kann, habe ich nicht gedacht."

Drei (fettfreie) Kilo hat er in den vergangenen Wochen zugelegt, was sogar seine Familie in Staunen versetzt hat. "Die Kinder haben mich schon gefragt, was denn da mit mir los ist – so eine Kant’n bin ich jetzt", scherzt der Modell-Athlet, der schon vor der Änderung des Trainings- und Ernährungsplans alles andere als ein "Zniachtl" gewesen ist.

Neben dem "Bodywork" zieht Ablinger auch alle Register, um das Umfeld und sein Material zu optimieren. In sein breit aufgestelltes Betreuerteam mit Trainer Christoph Etzlstorfer, Sportwissenschafter Markus Kinzlbauer, Mentalcoach Bernhard Streif oder Physio Christoph Kohlbauer werden weitere Experten integriert, wie ein ominöser "schlauer Professor aus Frankfurt", dem Ablinger eine besondere "Blaulicht-Brille" verdankt. "Sie soll helfen, dass ich in Australien keine Probleme mit dem Jetlag bekomme", sagt der Handbike-Profi, der in den vergangenen Tagen auch seinen Schlafrhythmus umgestellt hat. Der eingangs erwähnte gute Rutsch erfolgte daher auch im Schlaf.

Handbike mit Turbo

Besonders ausgeschlafen muss Ablinger auch sein, wenn er von 13. bis 17. Jänner in Adelaide Bonuspunkte für die Paralympics-Qualifikation erobern möchte. "In meiner Klasse ist das Niveau extrem hoch, in Australien wird die Weltklasse fast vollzählig vertreten sein", sagt der Zeitfahrsieger von Tokio. Wie bei den Paralympics vor zweieinhalb Jahren in Japan wird auch der Weltcup in Australien auf einer Rennstrecke ausgetragen. Ein gutes Omen, denn auf solchen Strecken gelingt es Ablinger meistens, im Handbike den Turbo zu zünden.

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl