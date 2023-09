"Ich schwöre dir, du wirst bald sterben": Tamira Paszek macht Todesdrohung öffentlich

"Todesdrohung, wirklich?! Ihr macht mich verdammt krank."

Mit diesen Worten kommentiert Tamira Paszek eine Todesdrohung, die sie in den sozialen Medien erhalten hat. Die Vorarlberger Tennis-Spielerin will sich die Nachricht nicht gefallen lassen, postet einen Screenshot des Dialogs samt Klarnamen des Verrückten in ihrer Instagram-Story.

Der User, dessen Namen wir im obigen Foto unkenntlich gemacht haben, fragt eingangs, warum Paszek immer verliere, wenn er auf sie wette. Rasch geht der Mann dazu über, ihr Leben zu bedrohen: "Ich schwöre dir, du wirst bald sterben."

(Die Übersetzung ist frei, da das Englisch des Users rudimentär ist. Die wortwörtliche Botschaft ist nichtsdestoweniger eindeutig: "i mean - you will force me - to find and take you down - from this life - i swear we will - tamira - dies - really soon")

Es ist nicht das erste Mal, dass Tennis-Profis - vorzugsweise Spielerinnen - davon berichten, mit Hass im Netz konfrontiert zu sein. Die 32-Jährige verfährt damit offenbar recht offensiv.

