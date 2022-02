"Ich muss meine innere Handbremse lösen"

Egal ob über die Hürden, bei den Sprüngen oder Würfen – es hapert noch am Timing. So lautete das Fazit von Verena Mayr nach ihrem Saisonauftakt in Clermont-Ferrand (Fra) vor zwei Wochen, wo die Mehrkämpferin mit 4396 Punkten Sechste wurde. Am kommenden Sonntag will es die 27-Jährige bei den Österreichischen Hallen-Mehrkampfmeisterschaften in der Linzer Tips-Arena besser machen. "Ich muss meine innere Handbremse noch lösen", beschreibt die gebürtige Ebenseerin, dass ihr momentan noch das notwendige Vertrauen in ihren Körper fehlt.

Das ist kein Wunder. Seit ihrer überraschenden WM-Bronzenen 2019 hatte sie bis Clermont-Ferrand nur einen ganzen Mehrkampf absolviert – und das war bei Olympia (11.). Die Probleme, die oft vom Rücken ausgingen, waren selbst in Tokio so groß gewesen, dass Mayr dort auf dem Weg ins Stadion nur auf einer Hinternhälfte sitzen konnte.

Um ein WM-Ticket

Diese Leidenszeit hat ihre Spuren hinterlassen. Schon in Frankreich konnte sie ein Stück des verloren gegangenen Vertrauens in den eigenen Bewegungsapparat zurückgewinnen. "Nichts tut weh, ich habe gesehen, dass der Körper das Training aushält." In Linz will sie daran anknüpfen.

Ziel ist es, sich in der Weltrangliste nach vorne zu schieben, um einen Startplatz für die Indoor-WM in Belgrad im März zu ergattern. "4500 Punkte sind dafür auf alle Fälle notwendig", rechnet Mayr vor.

Da Ivona Dadic die Hallensaison auslässt, ist in Linz Sarah Lagger Mayrs große Titelkonkurrentin. Die 22-Jährige von der Zehnkampf-Union ist in Form, übersprang am Samstag am Wienerberg erstmals die 1,80 Meter.