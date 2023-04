"Ich konnte fünf Monate lang nicht g’scheit gehen"

"Für mich ist es entschieden", sagt Andrea Duvnjak. Am Sonntag (20.25 Uhr) starten ihre Volleyball-Kolleginnen der Steelvolleys Linz-Steg zu Hause gegen Sokol/Post in die "Best of 5"-Liga-Finalserie. Trainer Facundo Morando wollte, dass die 21-Jährige dort nach fast genau einem Jahr Verletzungspause in den Kader der Titelverteidigerinnen zurückkehrt. Doch die Urfahranerin winkt ab.