Heute vor fünf Jahren brach sich Kira Grünberg beim Stabhochsprungtraining den fünften Halswirbel und sitzt seither im Rollstuhl. Die 26-jährige Tirolerin hält zwar nach wie vor den österreichischen Rekord in ihrer Parade-Disziplin, ihr Leben hat sich seither aber grundlegend verändert: Frage: Sie teilen Ihre Geschichte in Motivationsvorträgen mit. Was wollen die Leute wissen? Kira Grünberg: Wie mein Unfall passierte, was mir geholfen hat, mit meinem Leben im Rollstuhl zurechtzukommen, was