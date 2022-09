"Ich habe immer davon geträumt"

Als Carlos Alcaraz mit Tränen in den Augen seinem Coach Juan Carlos Ferrero auf der Tribüne des Arthur Ashe Stadiums um den Hals fiel, waren zwei (spanische) Tennis-Weltranglistenerste unter sich. Der Coach hatte das ATP-Ranking im Jahr 2003 sieben Wochen lang angeführt, sein Schützling hievte sich in der Nacht auf Montag mit einem 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3-Finalerfolg über Casper Ruud bei den US Open auf den Thron. Hätte der untröstliche Norweger triumphiert, wäre er die Nummer eins geworden.