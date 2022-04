Es geschah im ersten Satz beim 3:0-Heimsieg der Steelvolleys Linz-Steg am Dienstag über Sokol/Post, als sich Andrea Duvnjak nach einem Angriff plötzlich am Boden liegend das rechte Knie hielt. "Ich habe mir sofort gedacht: Sch...", sagte die 20-Jährige, der in der Sekunde bewusst war, dass die eben begonnene "Best of 5"-Finalserie für sie damit wohl beendet ist. "Ich habe geweint, aber nicht wegen der Schmerzen", sagte die Linzerin. Eine MRT-Untersuchung brachte gestern traurige Gewissheit: das vordere Kreuzband ist gerissen. Um eine OP samt mindestens sechs Monaten Zwangspause gibt es kaum ein Herumkommen. "Das ist ein Nackenschlag für Andrea und für das Team", sagte Linz-Trainer Roland Schwab. Der Coach war es auch, der darauf bestand, dass Duvnjak nach dem Vorfall nicht auf die Ersatzbank gebracht wurde, sondern sofort in die Umkleidekabine. "So leid mir Andrea tut, aber sie ist neben Lilly (Lisa-Marie Hager; Anm.) das Herzstück der Truppe – wenn sie dann verletzt und traurig auf der Seite sitzt, macht das etwas mit dem Team in dieser entscheidenden Phase des Spiels", hatte Schwab an die psychologische Dynamik gedacht. Das ging auf, die Steelvolleys holten sich nach dem Ausfall, der unter anderen von Bojana Ubiparip aufgefangen wurde, Satz eins 25:21.

Auf Ex-Linzerinnen gestützt

In der Kabine, wo sie von der Teamärztin betreut wurde, hielt es Duvnjak nicht lange aus. "Ich wollte einfach nur raus und mein Team unterstützen", sagte die Nationalteamspielerin, die deshalb, gestützt auf die Ex-Steelvolleys Nikolina Maros und Victoria Deisl – sie verlässt Schaffhausen nach dieser Saison –, auf die Ersatzbank zurückkehrte. Dort brachte sich Duvnjak auch gleich in das Timeout ihres Teams lautstark ein, was einen kleinen emotionalen Schub für den zweiten Satz (25:18) bewirkt haben könnte.

Es mag absurd klingen, doch kurz nachdem sich die Blockspielerin verletzt hatte, musste sie an ihren Vater denken. Weniger weil dieser auf der Tribüne mitfieberte, sondern weil er stets sagt, sie solle neben ihrer Volleyballkarriere auf alle Fälle auch ihre Ausbildung zur Volksschullehrerin vorantreiben, "weil so etwas kann dir ganz schnell passieren", sagte Andrea Duvnjak und deutete auf ihr Knie.

Für die weiteren Finalspiele – das zweite folgt am Samstag in Wien – wird Duvnjak nur schwer zu ersetzen sein. "Bojana ist von der Qualität nicht weit weg von ihr, aber von der Erfahrung fehlt ihr noch einiges", sagte Schwab.