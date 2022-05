Nach ihrem Achtelfinal-Aus bei den French Open hat die chinesische Tennisspielerin Zheng Qinwen ein wichtiges, in der Sportwelt aber bisher wenig wahrgenommenes Thema angesprochen.

Sie habe wegen Menstruationsbeschwerden nicht ihre beste Leistung zeigen können, sagte die 19-Jährige nach ihrer Drei-Satz-Niederlage gegen die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek.

"Der erste Tag ist immer so hart. Und dann muss ich Sport machen, obwohl ich am ersten Tag immer solche Schmerzen habe", sagte Zheng Qinwen. "Ich hatte solche Bauchschmerzen, dass ich nicht einmal ein ,Come on‘ schreien konnte", berichtete Zheng Qinwen. "Es waren Mädchensachen. Ich kann nicht gegen meine Natur angehen. Ich wünschte, ich wäre ein Mann auf dem Platz und müsste das nicht durchmachen. Es war hart", sagte die in Paris groß aufspielende Weltranglisten-74., die sich zudem mit Oberschenkelproblemen herumschlug. "Im Vergleich zum Bauch war es aber das geringere Problem."

Zheng Qinwen klagte nach dem Ausscheiden über „Mädchensachen“. Bild: APA/AFP/JULIEN DE ROSA

Mental auf der Höhe

Swiateks Erfolgslauf geht indes in die Verlängerung. Die 20-Jährige, die 2020 in Roland Garros ihren bis dato einzigen Grand-Slam-Titel erobert hatte, feierte mit dem 6:7 (5), 6:0, 6:2 ihren bereits 32. Einzelsieg en suite. Der 33. soll heute im Viertelfinale folgen. Gegen die als Nummer elf gesetzte Amerikanerin Jessica Pegula ist Swiatek, die 48 ihrer 50 zuletzt gespielten Sätze für sich entschied, klar zu favorisieren.

"Ich habe den besten Job der Welt", betont die Seriensiegerin, die auch in kritischen Situationen nicht die Nerven wegschmeißt. Das ist ein Verdienst von Psychologin Daria Abramovicz. Die ehemalige Seglerin hat Swiatek wieder mental auf Kurs gebracht, nachdem ihr die Dinge nach dem ersten Major-Triumph vor zwei Jahren über den Kopf gewachsen waren. "Es war eine sehr hektische Zeit, dieser Erfolg hat mein Leben verändert – vor allem zu Hause. In Polen erkennt man mich auf der Straße", sagte Swiatek.

Die Italienerin Martina Trevisan siegt und siegt. Bild: APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Die Italienerin Martina Trevisan ist noch nicht so populär, aber auf einem bemerkenswerten Weg. Die 28-Jährige zog als Weltranglisten-59. sensationell in das French-Open-Semifinale ein. Gestern rang sie Leylah Fernandez, die 2021 bis in das US-Open-Endspiel vorgestoßen war, 6:2, 6:7 (3), 6:3 nieder. "Es ist unglaublich, die Reise geht weiter", freut sich Trevisan, die es in der Runde der letzten Vier mit Coco Gauff zu tun bekommt. Die 18-jährige US-Amerikanerin holte 2019 beim Upper Austria Ladies in Linz ihren ersten WTA-Titel.

Jurij Rodionov Bild: GEPA pictures

Kehrt Rodionov nach Mauthausen zurück?

Knapp einen Monat nach seinem Sieg beim ATP-Challenger könnte Jurij Rodionov am Sonntag nach Mauthausen zurückkehren. Da empfängt ab 11 Uhr Union Stein & Co Mauthausen zum Abschluss des Tennisbundesliga-Grunddurchgangs Rodionovs Wiener Athletik Club. Ob Österreichs neue Nummer eins tatsächlich im Mühlviertel mit dabei ist, ist allerdings fraglich. Zwar unterlag der 23-Jährige gestern in Surbiton, einem Vorort von London, Olympiasieger Andy Murray 2:6, 1:6. Allerdings hat Rodionov auch für das am Wochenende beginnende Turnier in Stuttgart genannt. Schon am Freitag (13 Uhr) trifft Mauthausen auf Schwaz, das wiederum am Sonntag den UTC Casa Moda Steyr empfängt. Die Linzer Damen gastieren am Freitag in Wörgl, Ried spielt gegen Kufstein.