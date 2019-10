"Ich glaube, dass Dominic in diesem Jahr zum Star geworden ist"

WIEN. Die Wiener Stadthalle platzte an fünf Tagen aus allen Nähten, mit 66.350 Fans wurde ein Zuschauerrekord bzw. eine Steigerung um zehn Prozent erzielt. Das ist ganz im Sinne des Tennisdirektors der Erste Bank Open 500, Herwig Straka, der auch Manager von Österreichs Star Dominic Thiem ist. Der Weltranglistenfünfte war das absolute Zugpferd, die letzten 2000 Tickets für das gestrige Finale gingen am Samstag binnen 20 Minuten über den Ladentisch. "Die Stadthalle war auch mit Dominic in den vergangenen Jahren nicht ausverkauft. Das hat sich geändert. Ich glaube, dass er in diesem Jahr zum Star geworden ist", sagte Straka.

Die erfolgreiche Veranstaltung lässt auch aus Sicht des ATP-Turniers den Ruf nach einer neuen Halle in Wien lauter werden. "Wir hätten heute hundertprozentig doppelt so viele Karten verkauft", betonte Straka vor dem Endspiel.

Bezüglich der projektierten neuen Halle in Neu-Marx konnte der Geschäftsführer der Wien Holding, Kurt Gollowitzer, gute Nachrichten liefern. "Wir gehen davon aus, dass wir Ende 2024, Anfang 2025 fertigstellen." Die budgetierten Baukosten sollen 250 Millionen Euro betragen, die neue Halle werde "definitiv für mehr als 20.000 Besucher" Platz bieten, sagte Gollowitzer. So eine hypermoderne Arena wäre auch die Basis dafür, von einem 500er-Event zu einem Masters-1000-Turnier aufzusteigen.

Der Vertrag mit Titelsponsor Erste Bank läuft aus und muss neu verhandelt werden. Die Tatsache, dass das Kreditinstitut im Eishockey nach 17 Jahren aussteigen wird, habe aber nichts damit zu tun, versicherte Privatkundenvorstand Thomas Schaufler. Die Erste Bank wird auch weiter im Sportsponsoring aktiv bleiben.

Wie sieht’s mit potenziellen Spielerverpflichtungen für 2020 aus? Bei Alexander Zverev etwa läuft ein Dreijahresvertrag in Basel aus. "Bis auf Roger Federer kann man alle auf die Liste setzen. Rafael Nadal ist natürlich mein persönlicher Wunsch, der war noch nie in Wien", erläuterte Straka.