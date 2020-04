"Vergiss das Geld, den Sport, die Schule, das Rausgehen: 2020 gibt es nur ein Ziel: das Jahr zu überleben." Ein Satz, den Liu Jia täglich zu hören bekommt. Oft sogar mehrmals. Er stammt von Miao Yanli (67) und Liu Zhenfu (69), den Eltern der Tischtennis-Europameisterin. "Am liebsten würde ich ihnen sagen: Was soll das? Bitte keine Panik", kann Susi – wie Liu Jia in Österreich genannt wird – das düstere Mantra nicht mehr hören.