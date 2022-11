Wenn Österreichs Tennis-Damen heute in der Qualifikation zum Billie Jean King Cup (vormals Fed Cup) ab 12.45 Uhr in Schwechat auf die favorisierten Lettinnen treffen, wird es für Tamira Paszek ein kleiner Schritt zurück ins Scheinwerferlicht. Die einstige Nummer 26 der Welt, die derzeit nur noch an 492. Stelle geführt wird, wird den Ländervergleich gegen Jelena Ostapenko eröffnen. Es ist ihr erstes Antreten in der ÖTV-Equipe seit mittlerweile fünf Jahren.