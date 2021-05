Hürde fehlte: Wenn es Leichtathletinnen zu leicht gemacht wird

Siebenkämpferin Verena Preiner und Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger probten gestern beim Austrian Top Meeting in der Linzer Oberbank-Arena für den Olympia-Ernstfall – mit gewöhnlichen und eher ungewöhnlichen Problemen.

Preiner, die nach einer Impfreaktion erst am Dienstag ins Training zurückgekehrt war, lief die 100 Meter Hürden im zweiten von zwei Läufen in 14,13 Sekunden. Der erste durfte nicht gewertet werden, da dem Organisationsteam ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen war: So war auf allen Bahnen die letzte Hürde vergessen worden. Bitter sowohl für Helfer als auch Läuferinnen: Beate Schrott hat ihrem Ärger gleich nach dem Zieldurchlauf Luft gemacht. "Die Athletinnen brauchen schnelle Rennen – und wenn dann bei einem eine Hürde fehlt, ist das einfach ärgerlich", verwies ÖLV-Sportdirektor Gregor Högler auf die investierte Aufbau-Arbeit im Training. Kleiner Trost: Schrott gewann den zweiten Lauf in 13,20.

Weißhaidinger holte sich bei der ersten Diskus-Konkurrenz seit der Rundumerneuerung der Anlage standesgemäß den Sieg. Mit seinen erzielten 64,46 Metern war der Taufkirchner nicht zufrieden. "Ich war nicht spritzig genug in den Beinen und habe die PS nicht auf den Boden gebracht", sagte der 29-Jährige, der bei einem 66-Meter-Wurf übertreten hatte. Högler haderte indes mit der Wahl des Wurfkreises: "Hätten wir den auf der anderen Seite des Platzes genommen, wäre es wegen des Windes wahrscheinlich um eineinhalb bis zwei Meter weiter gegangen."

Walli lief Bestmarke

Auf der international unüblichen 300-Meter-Distanz unterbot Susanne Walli in 37,55 Sekunden die österreichische Bestmarke um gleich 1,61 Sekunden. "Vergangene Woche habe ich meine Covid-Impfung bekommen und war kurz etwas gehandicapt. Heute fühlte ich mich wieder top-fit", so die Linzerin. Ihr Klubkollege von der TGW Zehnkampf-Union, Philipp Kronsteiner, gewann mit 15,48 Metern den Dreisprung. Über 400 Meter Hürden knackte Leo Köhldorfer in 51,65 Sekunden im Sog von Sieger Matej Baluch (Svk) das Limit für die U23-EM Anfang Juli. "Super, dass ich das gleich im ersten Rennen abhaken konnte und mich jetzt auf die Vorbereitung konzentrieren kann", sagte der ULC-Linz-Athlet.