Hudson hofft auf den großen Wurf

Im dritten Anlauf soll es für die 26-jährige Victoria Hudson endlich mit dem Einzug in das Finale bei einem Großereignis klappen. Die Speerwerferin, Tochter eines nach Österreich ausgewanderten Engländers, muss dafür in der Nacht auf Donnerstag (0.20 Uhr MESZ) in der Qualifikation der Leichtathletik-WM in Eugene unter die besten zwölf kommen. "Das Training ist sehr gut verlaufen, technisch passt es", sagt Hudson, die im Vorjahr den ÖLV-Rekord auf 64,68 Meter schraubte. Mit einer ähnlichen Weite wäre ihr der Aufstieg fast garantiert.

Platz 20 von den Olympischen Spielen in Tokio zu verbessern, wäre "natürlich cool", sagte Susanne Walli vor ihrem WM-Semifinale heute Nacht (ab 3.53 Uhr MESZ) über 400 Meter. In die Vorschlussrunde nimmt die Linzerin das Wissen mit, dass sie viele Athletinnen mit besseren Saisonzeiten hinter sich gelassen hat. "Ich bin stolz, dass ich das geschafft habe. Ich werde nochmals alles geben." Diese hochklassig besetzten Läufe bringen Walli enorm viel, auch im Hinblick auf die EM im August in München. "Das Feld ist extrem stark. Dort hinzukommen, ist schon ein Riesenriesenerfolg", lobte sie ihr Trainer Wolfgang Adler.

Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene: Sieger: Frauen, 1500 m: 1. Faith Kipyegon (Ken) 3:52,96 Min.; Marathon: 1. Gotytom Gebreslase (Eth) 2:18:11 Std.; Dreisprung: 1. Yulimar Rojas (Ven) 15,47 m; Siebenkampf: 1. Nafissatou Thiam (Bel) 6947 Pkt.; Männer, 3000 m Hindernis: 1. Soufiane El Bakkali (Mar) 8:25,13 Min.; Hochsprung: 1. Mutaz Essa Barshim (Kat) 2,37 m.