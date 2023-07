Hrinkow-Profi Rapp als Glocknerkönig heim nach Steyr

Viel besser hätten es Drehbuchautoren bei der Königsetappe der Tour of Austria wohl auch nicht hinbekommen, einzig am Hauptdarsteller wäre aus österreichischer Sicht noch zu arbeiten gewesen. Doch im Radsport freute man sich gestern auch mit einem Deutschen mit – vor allem wenn er für das Steyrer Hrinkow-Team fährt und so wie Jonas Rapp mit einem wahren Husarenritt Glocknerkönig der 72. Österreich-Rundfahrt wird und auch das Bergtrikot vorerst sein Eigen nennt.