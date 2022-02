Hoffnung auf Start in Australien 2023

Dafür müsste der 34-Jährige nach aktuellem Stand eine Ausnahmegenehmigung beantragen, weil ihm nach seiner Ausweisung im Jänner für drei Jahre die Einreise verwehrt ist. Kommende Woche kehrt der Weltranglisten-Erste beim ATP-Turnier in Dubai auf die Tour zurück: "Ich vermisse Tennis nach allem, was passiert ist." In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist eine Corona-Impfung für Besucher des Landes keine Pflicht.